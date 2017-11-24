​"Алтайская Зимовка" на Мало-Тобольской

Самая большая площадка "Алтайской зимовки" расположится на барнаульском Арбате - пешеходной улице Мало-Тобольской.



В программе:

- соревнования самодельных транспортных средств

- показательные заплывы

- забег в валенках

- забег Дедов Морозов

- стрельба снежками из рогатки

- мастер-класс по мини-футболу

- фотозоны

- показ мод

- чемпионат по переносу жен "Лебедушка"

- фестиваль горячих напитков

- выступление танцевального коллектива "Иван да Марья".

Где посмотреть сегодня неделя месяц 16 декабря Барнаул 13:00

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