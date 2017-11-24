Афиша

​"Алтайская Зимовка" на Мало-Тобольской

Самая большая площадка "Алтайской зимовки" расположится на барнаульском Арбате - пешеходной улице Мало-Тобольской.

В программе:
- соревнования самодельных транспортных средств
- показательные заплывы
- забег в валенках
- забег Дедов Морозов
- стрельба снежками из рогатки
- мастер-класс по мини-футболу
- фотозоны
- показ мод
- чемпионат по переносу жен "Лебедушка"
- фестиваль горячих напитков
- выступление танцевального коллектива "Иван да Марья".

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16 декабря
Барнаул
13:00

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