Афиша

Облепиха

II городской театральный фестиваль-конкурс пройдет в трех номинациях.

1. Театральное творчество
- спектакль (не более 60 минут)
- фрагмент из спектакля (не более 20 минут)
- инсценировка рассказа (не более 15 минут)

2. Художественное слово
- художественное чтение (не более 3 минут)
- театральная литературная композиция (не более 10 минут)

3. Эстрадное творчество
- эстрадный монолог, стэндап (не более 5 минут)
- эстрадная миниатюра - диалог, скетч, сценка, пантомима, пародия - (не более 7 минут).

2 декабря
11.00 – торжественное открытие фестиваля
11.30-15.00 и с 16:00 до 20:00 – конкурсная программы в номинации «Театральное творчество»
20.00-21.00 – открытое обсуждение просмотренных работ с членами жюри.

3 декабря
11.00 – конкурсная программа в номинации «Художественное слово»
16.00 – конкурсная программа в номинации «Эстрадное творчество»
19.00-20.00 – торжественное закрытие фестиваля и награждение участников.

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Где посмотреть
2 декабря
АлтГУ, корпус "С"
11:00 - 20:00
3 декабря
АлтГУ, корпус "С"
11:00 - 20:00

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