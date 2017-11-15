Облепиха

II городской театральный фестиваль-конкурс пройдет в трех номинациях.

1. Театральное творчество

- спектакль (не более 60 минут)

- фрагмент из спектакля (не более 20 минут)

- инсценировка рассказа (не более 15 минут)

2. Художественное слово

- художественное чтение (не более 3 минут)

- театральная литературная композиция (не более 10 минут)

3. Эстрадное творчество

- эстрадный монолог, стэндап (не более 5 минут)

- эстрадная миниатюра - диалог, скетч, сценка, пантомима, пародия - (не более 7 минут).

2 декабря

11.00 – торжественное открытие фестиваля

11.30-15.00 и с 16:00 до 20:00 – конкурсная программы в номинации «Театральное творчество»

20.00-21.00 – открытое обсуждение просмотренных работ с членами жюри.

3 декабря

11.00 – конкурсная программа в номинации «Художественное слово»

16.00 – конкурсная программа в номинации «Эстрадное творчество»

19.00-20.00 – торжественное закрытие фестиваля и награждение участников.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 2 декабря АлтГУ, корпус "С" 11:00 - 20:00 3 декабря АлтГУ, корпус "С" 11:00 - 20:00

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