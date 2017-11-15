Афиша

100 кадров назад

Барнаул был когда-то сравнительно небольшим уездным городом при Сереброплавильном заводе. Постепенно город рос, прирастал красивыми зданиями: пассажами, школами, особняками, обретал свой неповторимый архитектурный облик.

В начале XX века Барнаул купеческий был на пике своего рассвета. Однако наступил 1917 год и история сделала крутой поворот. Барнаул на протяжении почти 100 лет насильственно лишали "пережитков прошлого", в результате чего облик его исторического центра подвергся значительным изменениям.

Фотопроект Евгения Кучинева "100 кадров назад" - это попытка обернуться в прошлое и сравнить как изменились известные места и здания Старого города за целый век. Фотографы того времени, запечатлевшие купеческий Барнаул, сохранили для нас память о безвозвратно утерянном дореволюционном колорите знакомых улиц.

Фотопроект показывает показывает, как близок и в то же время как далёк тот Барнаул, на фундаменте которого вырос наш замечательный город.

Открытие - 22 ноября в 18:00.

Фото: Евгений Кучинев. Субботники на "Спичке".

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22 ноября
Бандероль
10:00 - 18:00

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