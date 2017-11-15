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Мещане
Этот спектакль мастерской Михаила Тумашова - жанровый "гибрид" трагедии, комедии и драмы.
Отец стремится передать своё добро детям. Но дети так учёны, и новы, и современны, и слегка умучены собой, что им добра отцовского не надо. А рядом в обществе столько подпольно зреющих идей, что грех им ими не увлечься, и не увлечь всё настоящее с собой во мрак грядущего. Здесь настоящее с грядущим не в ладу. Кто победит? Всё объяснит трагический финал.
Продолжительность: 2 часа 35 минут.просмотров: 35
|Где посмотреть
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|26 ноября
|Спичка
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16:30
200₽—250₽