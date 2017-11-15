​Мещане

Этот спектакль мастерской Михаила Тумашова - жанровый "гибрид" трагедии, комедии и драмы.



Отец стремится передать своё добро детям. Но дети так учёны, и новы, и современны, и слегка умучены собой, что им добра отцовского не надо. А рядом в обществе столько подпольно зреющих идей, что грех им ими не увлечься, и не увлечь всё настоящее с собой во мрак грядущего. Здесь настоящее с грядущим не в ладу. Кто победит? Всё объяснит трагический финал.

Продолжительность: 2 часа 35 минут.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 26 ноября Спичка 16:30

200₽—250₽

просмотров: 35