​Дмитрий Дюжев. "Евгений Онегин"

Моноспектакль Дмитрия Дюжева – бессмертный пушкинский шедевр "Евгений Онегин" предстанет в выдающейся сценической версии литератора Глеба Кржижановского, изначально предназначавшейся для постановки Александра Таирова 1936 года в Московском Камерном театре.



Судьба спектакля была вовсе не простая, а его постановка по историческим и политическим причинам состоялась лишь более чем через 20 лет спустя и при этом лишь частично (благодаря необычайной просветительской деятельности дирижёра Геннадия Рождественского). И только в 1980 году состоялась радио премьера "Онегина".

Весь поэтический текст читает известный актёр театра и кино, режиссёр Дмитрий Дюжев, обладающий богатым, "омузыкаленным" тембром голоса. Бессмертные строки Пушкина подчёркиваются музыкой Прокофьева.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 5 декабря Театр музыкальной комедии 19:00

700₽—2000₽

просмотров: 31