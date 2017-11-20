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Дмитрий Дюжев. "Евгений Онегин"
Моноспектакль Дмитрия Дюжева – бессмертный пушкинский шедевр "Евгений Онегин" предстанет в выдающейся сценической версии литератора Глеба Кржижановского, изначально предназначавшейся для постановки Александра Таирова 1936 года в Московском Камерном театре.
Судьба спектакля была вовсе не простая, а его постановка по историческим и политическим причинам состоялась лишь более чем через 20 лет спустя и при этом лишь частично (благодаря необычайной просветительской деятельности дирижёра Геннадия Рождественского). И только в 1980 году состоялась радио премьера "Онегина".
Весь поэтический текст читает известный актёр театра и кино, режиссёр Дмитрий Дюжев, обладающий богатым, "омузыкаленным" тембром голоса. Бессмертные строки Пушкина подчёркиваются музыкой Прокофьева.просмотров: 31
|Где посмотреть
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|5 декабря
|Театр музыкальной комедии
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19:00
700₽—2000₽