Степан Мезенцев и "Новая Азия"

Совместное творчество победителя чемпионата мира среди инструменталистов-импровизаторов в Лос-Анджелесе (США) Степана Мезенцева и этнорок группы "Новая Азия" успешно продолжается уже второй год. В мае 2017 года их концертная программа имела огромный успех в Москве. Разносторонний талант Степана вносит особый колорит в палитру звучания этномузыки и вдохновляет музыкантов.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 13 декабря Концертный зал АлтГУ 18:30

200₽—500₽

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