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Степан Мезенцев и "Новая Азия"
Совместное творчество победителя чемпионата мира среди инструменталистов-импровизаторов в Лос-Анджелесе (США) Степана Мезенцева и этнорок группы "Новая Азия" успешно продолжается уже второй год. В мае 2017 года их концертная программа имела огромный успех в Москве. Разносторонний талант Степана вносит особый колорит в палитру звучания этномузыки и вдохновляет музыкантов.просмотров: 28
|Где посмотреть
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|13 декабря
|Концертный зал АлтГУ
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18:30
200₽—500₽