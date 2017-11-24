Афиша

Степан Мезенцев и "Новая Азия"

Совместное творчество победителя чемпионата мира среди инструменталистов-импровизаторов в Лос-Анджелесе (США) Степана Мезенцева и этнорок группы "Новая Азия" успешно продолжается уже второй год. В мае 2017 года их концертная программа имела огромный успех в Москве. Разносторонний талант Степана вносит особый колорит в палитру звучания этномузыки и вдохновляет музыкантов.

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13 декабря
Концертный зал АлтГУ
18:30
200₽—500₽

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