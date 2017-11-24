Джаз под Новый год

Традиционный зимний джазовый концерт. Впервые за несколько последних лет на джазовую сцену Барнаула возвращается биг-бэнд военного гарнизона Рубцовска.

За всю историю джазовых фестивалей было много интересных коллективов и разнообразных экспериментов. Вот и в этом концерте будет участвовать необычный коллектив - Русский камерный оркестр Барнаула под управлением А Кузнецова. Программа этого оркестра очень разнообразна, и среди прочих музыкальных произведений звучат и джазовые композиции. А в исполнении народных инструментов они звучат совершенно по особенному.

Кроме этих участников, будет звучать джаз в исполнении гостей из Бийска - группы "Кучимэн и компания" под управлением А. Кучерова.

Любители джазовой музыки вновь встретятся с уже знакомыми и полюбившимися музыкантами Барнаула. Трио А. Земскова, Musicbox п/у С. Мандыча, Барнаульский диксиленд под усправлением С. Ведерникова. И, конечно, «ДжазАрт» под управлением В. Манакова.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 14 декабря Филармония 18:30

200₽—450₽

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