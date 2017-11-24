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Джаз под Новый год
Традиционный зимний джазовый концерт. Впервые за несколько последних лет на джазовую сцену Барнаула возвращается биг-бэнд военного гарнизона Рубцовска.
За всю историю джазовых фестивалей было много интересных коллективов и разнообразных экспериментов. Вот и в этом концерте будет участвовать необычный коллектив - Русский камерный оркестр Барнаула под управлением А Кузнецова. Программа этого оркестра очень разнообразна, и среди прочих музыкальных произведений звучат и джазовые композиции. А в исполнении народных инструментов они звучат совершенно по особенному.
Кроме этих участников, будет звучать джаз в исполнении гостей из Бийска - группы "Кучимэн и компания" под управлением А. Кучерова.
Любители джазовой музыки вновь встретятся с уже знакомыми и полюбившимися музыкантами Барнаула. Трио А. Земскова, Musicbox п/у С. Мандыча, Барнаульский диксиленд под усправлением С. Ведерникова. И, конечно, «ДжазАрт» под управлением В. Манакова.просмотров: 49
|Где посмотреть
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|14 декабря
|Филармония
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18:30
200₽—450₽