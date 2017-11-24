Призрак Вселенной

Мультимедийная полнокупольная программа погружает зрителей в поиск секретов темной материи: от протонов, летящих через самый большой ускоритель частиц, до Большого Взрыва и зарождающегося космоса.

Вы увидите удивительную звездную хореографию в галактике Андромеды, отправитесь глубоко под землю к самому чувствительному детектору темной материи на Земле и станете свидетелями зрелищного столкновения элементарных частиц.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 11 декабря Планетарий 15:00

80₽—100₽ 23 декабря Планетарий 15:00

80₽—100₽

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