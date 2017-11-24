Афиша

Призрак Вселенной

Мультимедийная полнокупольная программа погружает зрителей в поиск секретов темной материи: от протонов, летящих через самый большой ускоритель частиц, до Большого Взрыва и зарождающегося космоса.

Вы увидите удивительную звездную хореографию в галактике Андромеды, отправитесь глубоко под землю к самому чувствительному детектору темной материи на Земле и станете свидетелями зрелищного столкновения элементарных частиц.

просмотров: 23
Где посмотреть
11 декабря
Планетарий
15:00
80₽—100₽
23 декабря
Планетарий
15:00
80₽—100₽

Фоторепортажи

Фотопроект "100 кадров назад"
Выставка книжных иллюстраций в Барнауле
Концерт колыбельных песен в Барнауле
​Легендарная группа "Дубовая роща" дала концерт в Барнауле
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus