Anacondaz

Группа Anacondaz в актуальном составе существует с 2009 года. В своем творчестве ребята обсуждают проблемы личности и социума. За годы верного служения идеалам рэпа, Anacondaz выпустили 2 альбома и 1 EP. Осенью 2012 отыграли свой первый концертный тур, который был назван GoldenVoblaTour, включивший в себя пару десятков городов России, Украины и Белоруссии. Заключением тура стал грандиозный концерт в столице России в клубе "Москва Hall", где музыканты радовали около 1000 своих поклонников двухчасовым шоу.

Паузерн-рэп – вот что играют Anacondaz по мнению самих участников коллектива. Объяснения этому термину ребята не приводят - на концертах все и так становится понятно. В записи совместных треков с Anacondaz принимали участие Noize MC, Карандаш, Захар Май, RasKar (ex-ДаБац), Proff (Tracktor Bowling), Printa, DJ Superman, S_beats и другие.

В Барнауле группа презентует альбом "Выходи за меня".

Где посмотреть сегодня неделя месяц 19 октября Che Guevara 19:00

1000₽—1400₽

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