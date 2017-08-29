Кислород

Спектакль по пьесе современного российского драматурга Ивана Вырыпаева в постановке Сатаевой Светланы.

Роли исполняют артисты театра: Светлана Сатаева, Александр Савин, Ирина Клишевич, Анатолий Кошкарев, Александр Коцубенко, Наталья Сляднева, Александр Пальшин, Виталий Прозоров.

Был обычный летний день. Санек гулял по бульвару и с интересом рассматривал всех окружающих. Кто-то танцевал хип-хоп, кто-то катался на скейтборде, кто-то целовался у фонтана, в общем, все как обычно, но… Санек повернул голову и увидел ее — свободную, красивую, рыжеволосую девушку, ту, которая стала для него - "чистым кислородом"! И с этой минуты все, что было в его жизни раньше, потеряло смысл: Она стала воздухом, без которого жить он больше не смог.

Где посмотреть сегодня неделя месяц 30 августа Кислород 19:30

300₽ 31 августа Кислород 20:30

300₽

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