|ID
|840
|Название
|Музыкально-поэтический фестиваль "Крылья"
|Событие
|(не задано)
|Место
|Бийск
|Дата
|2017-10-20 13:30:00
|Скрыт
|нет
|Описание
В Бийске прошел финал фестиваля "Крылья", который собрал на сцене музыкантов и поэтов со всей Сибири.
Участники читали стихи и пели песни. Барды и рок-музыканты, фолк- и рэп-исполнители, авангардистская поэзия и классическая лирика – жанры сменялись от выступления к выступлению.
Выступления участников оценивали гитарист-виртуоз Александр Зиборов, литератор Сергей Филатов, руководитель музыкальной группы "Манхэттен" и преподаватель гитары Дмитрий Крестовоздвиженский, заведующая предметной комиссией "Постановка голоса" Бийского музыкального колледжа Фаина Морозова и директор арт-пространства "Глаголъ" Анна Коряжкина.
Призёрами фестиваля "Крылья" стали:
Специальными призами отметили барда Вячеслава Васича, автора песен Ольгу Соменко, поэтессу Айру Дж. Моррис, семейный дуэт Миры Шумигай и её дочери Ульяны, поэта-авангардиста, музыканта Сергея Нинаша, а также юных поэтесс Дарью Асанову и Юлию Четверикову. Лучшей музыкальной группой фестиваля стала рок-команда "Выход". За оригинальность наградили Даниила Юдина, поразившего зрителей битбоксом на флейте.
Дипломантами стали все участники фестиваля, каждый получил презент от радиостанции "Глаголъ".
Фото: Артак Костанян.
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