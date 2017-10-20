​Музыкально-поэтический фестиваль "Крылья"

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ID840
Название​Музыкально-поэтический фестиваль "Крылья"
Событие(не задано)
МестоБийск
Дата2017-10-20 13:30:00
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Описание

В Бийске прошел финал фестиваля "Крылья", который собрал на сцене музыкантов и поэтов со всей Сибири.

Участники читали стихи и пели песни. Барды и рок-музыканты, фолк- и рэп-исполнители, авангардистская поэзия и классическая лирика – жанры сменялись от выступления к выступлению.

Выступления участников оценивали гитарист-виртуоз Александр Зиборов, литератор Сергей Филатов, руководитель музыкальной группы "Манхэттен" и преподаватель гитары Дмитрий Крестовоздвиженский, заведующая предметной комиссией "Постановка голоса" Бийского музыкального колледжа Фаина Морозова и директор арт-пространства "Глаголъ" Анна Коряжкина.

Призёрами фестиваля "Крылья" стали:
- в номинации "Авторская песня"
1 место – Павел Ладыгин
2 место – Татьяна Хуторная
3 место – Николай Исаев;
- в номинации "Поэзия"
1 место – Михаил Максимов
2 место – Ася Зарубина
3 место – Артем Бояров, Анастасия Орлова

Специальными призами отметили барда Вячеслава Васича, автора песен Ольгу Соменко, поэтессу Айру Дж. Моррис, семейный дуэт Миры Шумигай и её дочери Ульяны, поэта-авангардиста, музыканта Сергея Нинаша, а также юных поэтесс Дарью Асанову и Юлию Четверикову. Лучшей музыкальной группой фестиваля стала рок-команда "Выход". За оригинальность наградили Даниила Юдина, поразившего зрителей битбоксом на флейте.

Дипломантами стали все участники фестиваля, каждый получил презент от радиостанции "Глаголъ".

Фото: Артак Костанян.

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