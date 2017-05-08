​Барнаульская студия старинного танца устроила послевоенный вечер

Накануне 72-й годовщины Дня Победы студия старинного танца «Северная сторона» устроила в спорт-парке Алексея Смертина танцевальный праздник «В шесть часов вечера после войны», который погрузил всех присутствующих в атмосферу теплых весенних вечеров 1945 года, первых после Победы.



На импровизированной танцплощадке в барнаульском парке звучали известные мелодии и песни военных лет. Девушки в ярких модных нарядах того времени и парни в советской военной форме кружили под «Утомленное солнце» и «Синий платочек». Танцоры из студии поставили и исполнили популярные танцы 1930-40-х годов: краковяк, фокстрот, матчиш, страстное танго и, конечно, всеми любимые вальсы. Присоединиться к ним в любой момент мог каждый из зрителей: хореографы из студии прямо на площадке давали мастер-класс.

Текст и фото: Ксения Руслякова.

просмотров: 39