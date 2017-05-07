​В Барнауле прошел грандиозный конкурс-фестиваль "Солнечный бал 2017"

В этом году фестиваль проходил 7-8 мая и побил все рекорды по географическому охвату. В нем приняли участие команды из Омска, Омской области, Новосибирска, Бийска, Красноярска, Красноярского края и других регионов. Участие коллектива из Казахстана придало конкурсу статус международного.



Председателем жюри соревнования стал Виталий Савченко, финалист телепроекта "Танцы" на ТНТ. Именитый хореограф в первый день фестиваля провел для всех желающих мастер-классы. Их посетили более 50 человек.

"Судить очень тяжело, потому что это всегда субъективно, - поделился Виталий Савченко. - Когда я вижу, что танцор честен со своим зрителем, я могу закрыть глаза на технику. Сибирь отличается по энергетике от других регионов, кроме того, здесь очень красивые девушки - это подкупает".

Помимо соревнований в шоу-программах, спортивных бальных танцах, студенческих и любительских ансамблях, LATINA SHOW, на фестивале впервые выступили ребята с танцами на инвалидных колясках. Номеру, где приняли участие более 20 человек, жюри и зрители аплодировали стоя.

Текст и фото: Юлия Жиденева.

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