Афиша

​В Барнауле запустили в небо несколько сотен светящихся шаров

В парке "Эдельвейс" прошел фестиваль светошариков. В этом году барнаульцев решили удивить не просто небесными фонариками, но большими воздушными шарами с диодной лампочкой внутри. В парке был аншлаг: с шариком можно было встретить человека любого возраста. Сотни человек пришли загадать желание и увидеть яркое зрелище.

Текст и фото: Диана Борисова.

12.05.2017

Эдельвейс
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