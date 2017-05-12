​В Барнауле запустили в небо несколько сотен светящихся шаров

В парке "Эдельвейс" прошел фестиваль светошариков. В этом году барнаульцев решили удивить не просто небесными фонариками, но большими воздушными шарами с диодной лампочкой внутри. В парке был аншлаг: с шариком можно было встретить человека любого возраста. Сотни человек пришли загадать желание и увидеть яркое зрелище.



Текст и фото: Диана Борисова.

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