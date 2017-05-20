Открытие летнего спортивного сезона

20 мая в Барнауле открыли летний спортивный сезон. Центральной площадкой мероприятия стал стадион Алексея Смертина: с самого утра здесь начались соревнования, представления и открытые тренировки. Кроме того, горожане приняли участие в зарядке, которую вел чемпион мира, рекордсмен России по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта Сергей Шубенков.

Фотограф Юрий Сушков побывал на празднике и сделал яркий репортаж.





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