Афиша

Открытие летнего спортивного сезона

20 мая в Барнауле открыли летний спортивный сезон. Центральной площадкой мероприятия стал стадион Алексея Смертина: с самого утра здесь начались соревнования, представления и открытые тренировки. Кроме того, горожане приняли участие в зарядке, которую вел чемпион мира, рекордсмен России по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта Сергей Шубенков.

Фотограф Юрий Сушков побывал на празднике и сделал яркий репортаж.


20.05.2017

Стадион им. А. Смертина
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