​В Барнауле открыли университетский дворик с фонарями, скамейками и граффити

В Барнауле в корпусе Алтайского госуниверситета на ул. Молодежной открыли студенческий дворик. Это одно из событий, посвященных 44-ой годовщины со дня основания АлтГУ. Дворик станет красивой площадкой для отдыха студентов, преподавателей и всех жителей города.



В ближайшее время на территории дворика будет открыто «Универ-кафе» и высажено 12 деревьев: декоративные яблони - сорт, выведенный учеными АлтГУ - цветущие розовыми цветами с сиреневой листвой, и туя. В клумбах планируется рассадить можжевельник, бадан и другие многолетние растения. Сейчас уже установлены скамейки, урны и фонари, стилизованные «под старину». Студенты факультета искусств украсили одну из стен дворика граффити с изображением древнегреческих богинь.

Текст и фото: Александра Фоменко.

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