​Предпоказ "Пиратов Карибского моря 5" в Барнауле

В "Киномире-Арена" прошел предпоказ одной из самых громких премьер сезона – "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки".



Барнаульцы увидели фильм в формате IMAX на два дня раньше официальной российской премьеры. Гости смогли поучаствовать в развлекательной программе по мотивам фильма. Все желающие фотографировались с пиратами в специальной фотозоне. Победители викторин и конкурсов получили сладкие призы, подарочные сертификаты и пригласительные билеты от сети "Киномир".

Почему стоит посмотреть этот фильм, читайте здесь.

Текст и фото: Надежда Будрина.

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