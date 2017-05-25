​Участник шоу "Stand Up" на ТНТ Ваня Усович выступил в Барнауле

Ваня Усович - постоянный и самый молодой участник телешоу "Stand Up" на ТНТ. В Барнаул его пригласили в качестве специального гостя на Stand up вечеринку. Со своими монологами выступили также участники шоу "Comedy Баттл" и "Открытый микрофон" из Новосибирска и Барнаула. Артисты говорят, что на составление одного выступления на 7-10 минут порой уходят месяцы. Они стараются замечать необычное и смешное в повседневных вещах. Это юмор близкий, пожалуй, каждому.

Текст и фото: Алена Давыдова.



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