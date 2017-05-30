​В Барнауле презентовали программу бесплатных тренировок

В парке спорта Алексея Смертина презентовали летнюю программу бесплатных тренировок под открытым небом. Тренеры по самым разным видам спорта подготовили для презентации мастер-классы, мини-тренировки и показательные выступления.



Тренеры по кроссфиту и современным танцам предложили гостям все-таки довести тренировку до конца, несмотря на ливень и ураган. Познакомиться с будущими учениками успели лишь самые стойкие и самоотверженные, остальных испугала погода.

Бесплатные тренировки для жителей Барнаула будут проводить несколько раз в неделю на протяжение всего лета. В программе современные популярные направления – функциональный тренинг, велотриал, воркаут. Научат и танцам, проведут тренировки по боксу и бегу, подготовят к сдаче ГТО. Все тренеры – опытные спортсмены, мастера спорта. Присоединиться к занятиям можно в любое время. А за наиболее частое посещение тренировок, сдачу норм ГТО и высокие личные результаты в конце лета организаторы вручат призы.

Подробности о тренировках смотрите здесь.

Текст: Алена Давыдова

Фото: Маргарита Кретинина.

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