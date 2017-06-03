​Фестиваль семьи и здоровья в Барнауле

3 июня в Барнауле прошел первый фестиваль здорового образа жизни "Тонус-фест" - праздник здоровья, семьи и детства.



Он объединил на своей площадке три направления: "Семья", "Дети" и "Здоровье". Гости смогли бесплатно пообщаться со специалистами в области красоты и здоровья, пройти экспресс-тесты и узнать состояние своего организма. Также у всех пришедших была возможность попробовать и приобрести экологичные продукты и натуральную косметику, аксессуары и игрушки из эко-материалов.

На главной сцене фестиваля выступили лучшие танцевальные и вокальные студии города. Помимо шоу-программы, было много интерактива со зрителями – зумба-разминки, конкурсы для детей и их родителей, мастер-классы. Самых активных участников и победителей конкурсов награждали приятными подарками от партнеров.

Текст: Ксения Руслякова

Фото: Ксения Руслякова, Алена Давыдова.

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