Любительский кросс с собаками в Барнауле

4 июня на лыжной базе "Динамо" прошли традиционные любительские соревнования Каникросс-2017, который организовывает приют для животных "Ласка". Участников с каждым годом становится все больше и больше, в этом году участвовало 74 человека и 5 команд соревновались в эстафете. "Радует, что много участников с собаками, которых ранее взяли из приюта. Те, у кого нет собак, могли взять для кросса приютовских", - прокомментировала заместитель председателя общественной организации "Ласка" Софья Куликова.

Текст и фото: Валентина Верховская.

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