В Барнауле открылась выставка ловцов снов

Побывать в невесомости и поймать самые добрые сны можно в барнаульской арт-галерее "Бандероль". Здесь собрали полсотни ловцов снов. Согласно индейским поверьям, через плетенный круг пробираются только хорошие сны, а плохие запутываются в паутине. В ансамбле с амулетами – живопись Юлии Воловиковой. Лёгкие, парящие и немного мистические картины о счастье, любви к природе и единстве с ней. На открытии выставки рассматривать живопись можно было под авторские стихи и живую музыку барнаульской группы "Невесомость".



Текст и фото: Алена Давыдова.

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