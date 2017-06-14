Оконопись Тихомирова

В Барнауле открылась экспозиция работ Александра Тихомирова. В 1995 году этот амурский художник создал новую форму в искусстве: он зарегистрировал в авторском обществе направление живописи под названием "оконопись". Именно оконопись — религиозные сюжеты, искусно выполненные темперой на старых деревянных ставнях, — прославила его на весь мир. Народный художник России, профессор, член-корреспондент Академии художеств, председатель Творческого союза художников, почетный член Союза художников Китая, Кавалер Ордена Дружбы, Кавалер ордена "Благотворение" — все это Тихомиров. Сегодня его работы находятся в музейных и частных собраниях по всему свету, пять картин — в личной коллекции президента России. Художник уже выставлял свои иконы в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, в Музее Русского искусства Лю Минсю, в Храме Христа Спасителя. Последняя выставка его картин прошла в ноябре в Париже. Следующую экспозицию он должен был представлять в Барнауле, лично. Но он не дожил до ее открытия — 17 мая мастера не стало.

Барнаульцы могут вживую увидеть самобытные работы Александра Тихомирова в картинной галерее "Нагорная". Выставка работает до конца июня.

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