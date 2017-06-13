В Барнауле впервые выступила рейв-группа Little Big

Сатирическая арт-коллаборация, как называют себя музыканты, привезла в наш город самые лучшие треки из своих альбомов. И даже двукратный перенос концерта не охладил желание и эмоции фанатов. Почти 2 часа они, не опуская рук, танцевали безумный рэгги и подпевали, заглушая голоса солистов Little Big.

«Несмотря на то, что Барнаул – северный город, у вас тут очень жарко и это круто! Я как-то написал в своем блоге, что Минск – крутой город, так вы круче Минска!» - признался со сцены вокалист группы.

Неповторимость этого коллектива в том, что они сочетают в своих треках всем известные народные мотивы и жесткий рейв. В каждой песне Little Big саркастически обыгрывают различные стереотипы о русских. Любой их трек или клип – это смесь юмора с собственным взглядом на русскую культуру и народные песни, в сочетании с жесткой социальной позицией.

Лидия Желтова



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