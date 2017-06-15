Симфонический оркестр сыграл на площади Сахарова

В Барнауле возле Алтайского краевого театра драмы им. Шукшина, 15 июня, прошёл концерт, посвящённый творчеству Роберта Рождественского. Песни на его стихи исполнил симфонический оркестр краевой филармонии вместе с дирижёром Дмитрием Лузиным и заслуженный артист Республики Карелия Владислав Косарев.

Концерт "Притяжение земли" прошёл в формате open-air. Он собрал возле театра драмы сотни слушателей. В программе прозвучали известные песни на стихи Рождественского. Владислав Косарев исполнил произведения "Благодарю тебя", "Песня о далекой Родине", "Ноктюрн", "Мгновения", "От зари до зари", "Зимняя любовь" и другие.

Концерт прошёл в рамках литературного фестиваля Роберта Рождественского. Он начал свою работу в Алтайском крае 15 июня. В этом году исполняется 85 лет со дня рождения поэта. К юбилею Рождественского, формат фестиваля его имени изменили. Кроме традиционных чтений, на Алтае пройдёт серия концертов. Главной праздничной площадкой станет родина поэта— село Косиха. 17 июня его посетят дочери Роберта Ивановича — Екатерина и Ксения Рождественские.

Олеся Роженцова

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