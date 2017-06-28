Выставка к 200-летию Ивана Айвазовского

В Государственном художественном музее 28 июня открылась выставка «Волны Чёрного моря: Айвазовский и не только». В 2017 году исполняется 200 лет со дня рождения знаменитого русского мариниста Ивана Айвазовского. Этому юбилею и посвящена экспозиция.

В центре выставки – произведения мастера, относящиеся к разным периодам его творчества – небольшое по размеру авторское повторение, пожалуй, самого знаменитого полотна Айвазовского «Девятый вал» и картина «Феодосия в лунную ночь. Вид с балкона дома Айвазовского на море и город». Обе картины были закуплены музеем из частных коллекций. Эти две работы написаны в разные периоды творчества мастера: «Девятый вал» (1857 год) относится к раннему периоду творчества, а «Феодосия в лунную ночь» (1980 год) написана уже зрелым мастером.

«Интересно полотно тем, что на нём изображён балкон дома художника и та панорама, которая открывалась перед взором Айвазовского: море, корабли – как раз то, что любил автор. Различны они и по настроению: первая изображает бушующее море, вторая – созерцание спокойной природы», – делится куратор выставки Наталья Гусельникова.

По мнению сотрудников музея, эти небольшие картины могли быть написаны Айвазовским, известным своей работоспособностью, всего за 5-6 часов. Именно из-за феноменальной быстроты за свою долгую жизнь художник создал более шести тысяч произведений. Природные явления, состояния моря маринист отражал на холсте по памяти.

«Не каждый музей, тем более, провинциальный, может похвастаться подлинниками работ такого знаменитого художника, – с гордостью говорит Наталья Гусельникова. – Конечно, мы с удовольствием бы подготовили выставку только из работ Айвазовского, но, естественно, двух работ для этого недостаточно».

Полноправным героем экспозиции выступает море. Музей собрал произведения знаменитых российских художников 19-20 веков, запечатлевших море во всех вариациях: в батальных и бытовых сценах, романтических произведениях. Многие живописцы в своих картинах показали дачный отдых на морском побережье Крыма.

Экспозиция будет работать до 3 сентября.

Текст и фото: Оксана Килина.

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