Tuning Weekend. Самые красивые авто в Барнауле

15 июля, на парковке ТРЦ "Galaxy", все ценители быстрых и красивых авто могли посетить выставку Tuning Weekend в Барнауле.

Главными участниками были, конечно же, автомобили, но не в обыденном стоке - владельцы приложили максимальные усилия к тому, чтобы их четырехколесный друг выглядел эффектно и уникально.

Несмотря на то, что большинство конкурсантов было представлено творениями японского автопрома, нашлось место и для советской классики: ВАЗ-2101, 2103 и даже ГАЗ-24. Все в отличной форме и даже в лучшем состоянии, чем в день выпуска с завода.

Основными конкурсными номинациями были: "Самый маленький клиренс", "Лучшая классика" и главная номинация - "Выбор зрителей". Победителями в главной номинации стали Мухамед Гиясов и его Subaru Impreza WRX STI. Остальным участникам достались призы от организаторов и спонсоров.

Текст и фото: Дмитрий Соколов.

просмотров: 56