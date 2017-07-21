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​В Барнауле прошел сеанс одновременной игры в шахматы под открытым небом

На Нулевом километре состоялся сеанс одновременной игры в шахматы "80х80", приуроченный к 80-летию Алтайского края и Дню шахматистов одновременно.

Сеанс организовала Федерация шахмат Алтайского края. Против шахматистов-любителей сыграли именитые гроссмейстеры: Андрей Белозеров (Томск), Гата Камский (США), Игорь Лысый (Екатеринбург) и Максим Ивахин (Новокузнецк). Результатом борьбы стало поражение команды барнаульцев, но проигрыш был не сухим - из 80 партий, 8 были все же выиграны любителями. За участие они получили памятные грамоты и экземпляры книги "Сибирь Шахматная".

Текст и фото: Дмитрий Соколов.

21.07.2017

пл. Советов
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