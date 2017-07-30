Барнаульцы спели хором на площади Советов

На пл. Советов прошел концерт "Я люблю своих друзей!", посвященный Международному дню дружбы. На главной площади Барнаула выступили лучшие исполнители музыкальной школы для взрослых "Виртуозы" и барнаульская рок-н-ролльная формация Redrollers. Организаторы провели розыгрыш подарков и сертификатов от партнёров мероприятия: победители конкурсов получили сертификаты на фотосессию, занятия вокалом и танцами. В завершение праздника гости дружно спели песню "Районы, кварталы" от группы "Звери". Песню выбрали в группе Вконтакте путем голосования, в котором приняли участие 4580 человек.

Текст и фото: Ирина Пергаева.

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