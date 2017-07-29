Открытие автофестиваля Parkking в Барнауле

В парке отдыха "Арлекино" открылся ежегодный автофестиваль Parkking, который в 2017 году побил рекорд по посещаемости и количеству участников.

Дневная часть феста порадовала своих гостей видом красивых авто. Наряду с традиционными для фестиваля тюнингованными легковыми авто здесь были ретромобили, внедорожники и мотоциклы. Автоэкспозиция Parkking заняла южную часть парка почти целиком.

Публике представили выступления-визитки автоклубов, принимавших участие в борьбе за призовые места. И, да, кому-то даже удалось пожечь резину. Автомобильную направленность дополнило эффектное выступление команды батутного центра “Пружина”. Гости также могли сфотографироваться с собаками породы хаски.

Ночная часть Parkking проходила на пляже "Водный Мир", где был разыгран главный приз - 30000 рублей.

Фото: Дмитрий Соколов.

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