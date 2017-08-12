​День физкультурника в Барнауле

12 августа в Барнауле отметили День физкультурника. Несмотря на дождь и ветер, гостей ждали показательные выступления спортивных, танцевальных и музыкальных секций и мастер-классы по танцам и йоге, которые провели инструкторы фитнес клубов «Аврора-спорт».



Совместные тренировки помогли всем получить заряд бодрости, поднять настроение и согреться. А самой активной участнице мастер-класса достался сертификат на посещение занятий.

Внимание мужской части больше привлек турнир по силовому экстриму. Сначала все наблюдали за тем, как спортсмены на время удерживают в руках 16-килограммовый меч. Правила такие: меч должен находиться под углом 45 градусов, не упираться в тело, а ноги не должны быть согнутыми. После соревнований все желающие смогли проверить собственные силы.

В конце праздника наступил самый долгожданный момент – розыгрыш полугодовых абонементов в фитнес-клуб "Аврора-спорт". Трое барнаульцев получили возможность ходить на тренировки совершенно бесплатно.

Текст и фото Дарья Терехова.

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