Афиша

Hip-Hop Fest в Барнауле

12 августа в баре "Garage" прошел третий ежегодный рэп-фестиваль.

Первыми раскачали толпу GRATMY, Paranapasov bros, Slava, TM Южный и TONE PEAK. А потом ведущие объявили конкурс: нужно было быстрее своих противников добежать до бара и заказать в нем что-нибудь. И все побежали.

Далее вышли на сцену именитые гости феста: Kaen, Артем Scoop, Sens1de и Зомб. Все кинулись обратно к сцене танцевать под бит. Выступления смешались с другими конкурсами. Гости и рэперы мелькали в свете прожекторов. После выступлений закатили вечеринку: Dj Eysfeld крутил треки до самого утра.

Текст и фото: Данил Филипчук.

12.08.2017

Garage
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