​Барнаульцы посмотрели сериал "Друзья" под открытым небом

18 августа в Парке спорта Алексея Смертина барнаульцы посмотрели пять самых популярных серий известного комедийного сериала "Друзья".



Телеком-оператор "Дом.ru" и телеканал Paramount Comedy организовали кинопоказ под открытым небом. Перед показом и между сериями зрителей ждали конкурсы и подарки от организаторов, вкусности от сети быстрого питания "Грильница".

Антураж кинопоказа был соответствующим. Гости окунулись в атмосферу сериала с помощью узнаваемых деталей: знаменитого дивана из центральной кофейни и прослушивания знаменитых песен Фиби: "Драный кот", "Песня про бабушку" и других.

Текст и фото: Ирина Пергаева.

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