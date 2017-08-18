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Барнаульцы посмотрели сериал "Друзья" под открытым небом
18 августа в Парке спорта Алексея Смертина барнаульцы посмотрели пять самых популярных серий известного комедийного сериала "Друзья".
Телеком-оператор "Дом.ru" и телеканал Paramount Comedy организовали кинопоказ под открытым небом. Перед показом и между сериями зрителей ждали конкурсы и подарки от организаторов, вкусности от сети быстрого питания "Грильница".
Антураж кинопоказа был соответствующим. Гости окунулись в атмосферу сериала с помощью узнаваемых деталей: знаменитого дивана из центральной кофейни и прослушивания знаменитых песен Фиби: "Драный кот", "Песня про бабушку" и других.
Текст и фото: Ирина Пергаева.просмотров: 60