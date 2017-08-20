​В Барнауле прошел этно-спортивный фестиваль

В Парке спорта устроили этно-спортивный фестиваль "Вспомнить все". Это дань русским народным традициям, а именно, видам спортивных забав, что прошли через века до нашего времени.



Это и казацкая удаль в обращении с шашками и плетьми, и развитие гибкости и крепости суставов на специальном станке - правИле, и подвижные игры, которые не просто тренируют тело и дух, но и сплачивают людей, настраивая на командную работу.

Славянский этнос представили показами традиционных нарядов, живым исполнением песен, куклами-оберегами и народной кухней.

Все желающие также могли испытать свою силу, подержав в руках 16-килограммовый богатырский меч. Те, кто смог управиться с исполинским клинком и удержал его хотя бы минуту, получили памятные магниты от организаторов фестиваля.

Гости могли сфотографироваться с собаками породы хаски. С ними можно было пробежаться по траве, используя специальную упряжь. Завершился фестиваль большим хороводом.

Текст и фото: Дмитрий Соколов.

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