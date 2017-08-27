​Уличный джем в Барнауле

Школа танцев FDS превратила площадь перед АлтГТУ в место состязаний танцоров. Событие проходило в формате «джема» - зрители и танцоры собираются в кругу, чтобы каждый мог выйти в его центр и показать, на что способен. Таким образом они обмениваются эмоциями, танцевальными навыками и создают настроение друг для друга.



В круге мог стоять любой желающий - и те, кто готов продемонстрировать свои танцевальные таланты, и те, кто просто пришел посмотреть и поддержать танцоров. Уличный джем не был ограничен каким-либо танцевальным направлением, каждый выбирал привычный для себя стиль: хип-хоп, дэнсхолл, джаз-фанк, вог - всё, что хотел.

Текст и фото: Ксения Руслякова.

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