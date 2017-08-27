"Ночь кино" в барнаульском парке спорта

27 августа барнаульцам бесплатно показали отечественные киноленты. В этом году Алтайский край во второй раз присоединился ко всероссийской акции "Ночь кино". Площадки для показа фильмов организовали в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Яровом, Кулундинском, Поспелихинском и Быстроистокском районах.



Фильмы для открытого показа в "Ночь кино" выбрали общероссийским интернет-голосованием. Предпочтение отдали картинам "28 панфиловцев", "Время первых", "Кухня. Последняя битва" и мультфильму "Снежная королева 3: Огонь и лед".

В Барнауле бесплатные сеансы начались днем и шли до позднего вечера. По словам организаторов, "Ночь кино" началась днем, потому что посетителям нужно рано просыпаться в понедельник, а сделать это после целой ночи просмотра фильмов было бы сложно.

Бесплатно посмотреть фильмы можно было в кинотеатрах "Мир" и "Премьера", а также в Парке спорта Алексея Смертина, где под открытым небом установили экран и места для зрителей. В перерывах между фильмами разыгрывали попкорн и билеты в кино.

Текст и фото: Оксана Исакова.

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