В Барнауле представили спектакль "Дюймовочка"

В День знаний театр музыкальной комедии показал маленьким зрителям новый спектакль "Дюймовочка" по мотивам известной сказки Ганса Христиана Андерсена. По традиции, отпраздновать 1 сентября в стенах театра собрались ученики из разных школ Барнаула.

Премьера музыкальной сказки прошла на обновленной сцене. Для театра это долгожданное и знаковое событие. Над созданием спектакля трудилась большая команда во главе с режиссером-постановщиком Константином Яковлевым, музыкальным руководителем Еленой Иващенко и балетмейстером-постановщиком Оксаной Малышевой. В "Дюймовочке" заняты ведущие артисты театра. Некоторые из них предстали в необычных для себя образах. Так, например, заслуженная артистка РФ Виктория Гальцева, которую барнаульская публика знает как Марицу, Сильву, Екатерину II , в "Дюймовочке" исполнила неожиданную и яркую роль полевой Мыши.

Несмотря на то, что сюжет этой истории известен каждому ребенку, отвести взгляд от сцены практически невозможно. Персонажи поют, катаются на роликах, танцуют степ. Но при всех новаторских решениях "Дюймовочка" остается, по определению создателей, классическим сказочным представлением - красочным, увлекательным и вместе с тем поучительным.

Какие бы приключения не выпадали на долю Дюймовочки (Тамара Вильгельм), она не сдается, верит в себя и свою мечту, ищет ту страну, где сможет обрести счастье и любовь. И находит их – среди эльфов, таких же крохотных, прелестных созданий, как и она сама. Кроме того, встреча с Дюймовочкой в прямом и переносном смысле дарит крылья Принцу эльфов (Насими Нариманов). Разве это не чудо – быть счастливым самому и приносить счастье и радость окружающим.

Новое представление уже совсем скоро – 3 сентября в 11:00.

Фото: Виктория Паршкова.

просмотров: 33