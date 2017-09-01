Open Air ко Дню знаний в Алтайском госуниверситете

Эта студенческая вечеринка 1 сентября стала уже традицией для классического вуза. Впервые ее провели в 2008 году. Идея принадлежала студентам института международной экономики на базе АГУ. И до сих пор студенческий Open Air жив и становится интереснее с каждым годом. Этот праздник посвящен первокурсникам



В этом году по традиции "новичков" собрали в университетском дворике — сердце ВУЗа между корпусами "Л" и "М". Под открытым небом на сцене для них выступали лучшие творческие коллективы университета — ансамбль "Сиберия", музыкальная группа "Prime time" , а также студенческие танцевальные студии. В конце выступлений первокурсники хором произнесли клятву студента АГУ — обещание хорошо учиться, не пропускать пары, уважать преподавателей и студентов. А после их ждала большая дискотека и живая музыка.

Текст и фото: Оксана Исакова.

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