​Показ спектакля "Черная курица" в барнаульском театре кукол

3 сентября в в Алтайском государственном театре кукол "Сказка" состоялся первый показ постановки "Черная курица" петербургского режиссера Павла Овсянникова и московской художницы Ирины Хмарук. Спектакль поставлен по волшебной повести Антония Погорельского "Черная курица или подземные жители". Эта история была написана в 18 веке и имеет статус в русской литературе первого авторского произведения для детей на русском языке.



Главный герой этой постановки – добрый и скромный мальчик Алеша. Он учится в пансионе и на каникулах не видится с родителями. У него нет друзей, и мальчику остается дружить с курицами. Самая любимая среди них – черная курица Чернушка. Однажды Алеша спасает свою любимицу от гибели и узнает о том, что Чернушка – вовсе не курица, а важный чиновник и приближенный Короля подземной страны. С этого и начинаются приключения героя, а их последствия оказываются трагичными и необратимыми.

"Я выбрал именно повесть Погорельского для постановки на сцене, потому что это, на мой взгляд, замечательная литература, как для ребенка, так и для зрителя старше, – рассказывает режиссер спектакля Павел Овсянников. – Да и произведение это "очень кукольное" – то есть подходит для кукольных постановок. Когда работаешь, хочется поставить что-то интересное, необычное , а главное поучительное для детей. В этом произведении поднимается очень много проблем, помимо добра и зла, привычных для ребенка. Это проблемы философские, экзистенциальные, бытовые . Рискну сказать, что мы даже поднимем проблему детского одиночества. Это очень вдумчивый спектакль, местами тяжелый, местами неоднозначный. Но как раз в этом и прелесть театра – дать возможность додумать зрителю, представить свой вариант исхода и причины. Надеюсь, спектакль понравится зрителю и каждый получит свой личный урок".

Уникальность этого спектакля в том, что вместо привычных для барнаульских актеров-кукловодов тростевых и перчаточных кукол в нем использовались штоковые марионетки – деревянные фигурки , управляемые двумя штоками (специальными проволоками) и четырьмя нитями. Это более сложный вид театральных кукол, актерам тяжелее работать с ними. По словам директора "Сказки" Надежды Васильевой, такая техника не использовалась театром более 20 лет. Для большинства актеров работа с таким видом кукол была дебютом. Несмотря на это, с задачей они справились превосходно.



Руководство театра и все, кто работал над спектаклем, отдали предпочтение именно деревянным марионеткам из кедра, потому что от дерева идет, как говорят театралы, особая энергетика. С любой куклой нужно уметь взаимодействовать и жить одной жизнью, а что уж сказать, если она создана из живого дерева. Также все декорации к спектаклю сделаны из дерева.

Кроме кукол-марионеток в спектакле можно увидеть и людей-актеров. Режиссер сделал это для того, чтобы придать постановке таинственность. Немалую роль для зрителя играют световые эффекты, музыка и театр теней. Все это делает картину еще более загадочной и интересной .

Театр кукол "Сказка" сейчас временно располагается в бывшем кинотеатре "Родина" и ждет юных зрителей . Театральный сезон открывается 6 сентября. Спектакль "Черная курица" можно будет увидеть в октябре. Познакомиться с этой постановкой стоит не только детям, но и их родителям.

Текст и фото: Оксана Исакова.

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