​Открытие 58-го сезона в Алтайском театре музыкальной комедии

Новый, 58-ой театральный сезон в Алтайском государственном театре музыкальной комедии открыли грандиозным концертом "Да здравствует сцена!".



В театре приготовили богатую концертную программу для поклонников самых разных жанров. В первом отделении солисты и хор музкомедии исполнили арии и дуэты из "золотого фонда" опер и оперетт. Вошедшие в программу оперные арии позволили насладиться великолепным вокальным мастерством артистов театра.

После антракта на сцену вышли герои культовых мюзиклов: "Призрак Оперы", "Вестсайдская история", "Нотр-Дам де Пари" и других. В завершение вечера директор театра Галина Санжарова поздравила коллег и зрителей с началом нового сезона и открытием сцены.

Текст и фото: театр музкомедии.

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