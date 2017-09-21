Концерт музыки из аниме Хаяо Миядзаки

В Барнауле прошел концерт музыки из аниме Хаяо Миядзаки, знаменитейшего японца, подарившего миру фильмы "Мой сосед Тоторо", "Принцесса Мононоко", "Ходячий замок" и, конечно, оскароносные "Унесённые призраками".

Музыку Дзё Хасаиси сыграл камерный оркестр под управлением дирижера Котаро Кимура. Как и многие японцы его поколения, он вырос на фильмах Миядзаки. Кимура известен грандиозным проектом 2011 года: исполнением всех симфоний Бетховена в один день. "Голосом" концерта стала Сатоко Ота (сопрано), известная японская певица и драматическая актриса. Концерт сопровождали красивейшие видео-инсталляции.



Фото: Лариса Никитина.

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