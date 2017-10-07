- Новости
- Обзоры
- Интервью
- Фоторепортажи
- Места
Как прошел открытый чемпионат Алтайского края по атлетическому и модельному фитнесу в Барнауле
В Барнауле прошел открытый чемпионат Алтайского края по атлетическому и модельному фитнесу. За призовой фонд турнира суммой 150 тыс. рублей сражались спортсмены Алтайского края, а также гости из Новосибирска и Москвы.
Девушки выступали в категориях "Модельный фитнес" и "Фитнес бикини". Мужчины поиграли мышцами в категории "Пляжный фитнес". Также зрители смогли увидеть единственного представителя в категории "Классический бодибилдинг" Юрия Карпова, призера Кубка России и абсолютного чемпиона Алтайского края.
Был и неожиданный момент: один из спортсменов решил прямо на сцене сделать своей девушке предложение руки и сердца, на которое получил заветное "Да!".
Текст и фото: Ксения Руслякова.просмотров: 67