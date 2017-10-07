​Как прошел открытый чемпионат Алтайского края по атлетическому и модельному фитнесу в Барнауле

В Барнауле прошел открытый чемпионат Алтайского края по атлетическому и модельному фитнесу. За призовой фонд турнира суммой 150 тыс. рублей сражались спортсмены Алтайского края, а также гости из Новосибирска и Москвы.



Девушки выступали в категориях "Модельный фитнес" и "Фитнес бикини". Мужчины поиграли мышцами в категории "Пляжный фитнес". Также зрители смогли увидеть единственного представителя в категории "Классический бодибилдинг" Юрия Карпова, призера Кубка России и абсолютного чемпиона Алтайского края.

Был и неожиданный момент: один из спортсменов решил прямо на сцене сделать своей девушке предложение руки и сердца, на которое получил заветное "Да!".

Текст и фото: Ксения Руслякова.

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