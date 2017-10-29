Парк роботов

В Барнауле открылся Парк роботов. В первые дни его посетили более 2000 человек.



Это, наверное, самая масштабная интерактивная выставка робототехники, инновационных технологий и последних достижений в сфере развлечений. Полсотни разных роботов со всех уголков света собрали в одном месте. Самое главное со всеми можно поиграть.

В зонах виртуальной реальности гости водят автомобиль, танцуют, плавают с акулами, играют в футбол или катаются на лыжах. Девочкам стоит примерить шевелящиеся кошачьи ушки. Для тех, кто любит сам что-то создавать организована творческая зона, здесь рисуют, в том числе, 3D-ручками. Объемный шедевр можно забрать домой. Желающие могут покататься на сигвеях или устроить бой на танковом полигоне.





Взрослые оценят R2D2 из "Звёздных войн", а малыши будут в восторге от робота Плео — детёныша динозавра, которого можно укладывать спать, кормить, играть и даже лечить.

Для тех, кто помнит начало "электронной эры" на выставке есть зона "Назад в 90-е". Здесь запросто можно вернуться в детство, посидеть в бабушкином кресле и послушать радио, а также поиграть на компьютерных приставах Денди и Sega.

Выставку не получится быстро обойти: чтобы все посмотреть и попробовать, потребуется несколько часов. Благо, билет действует весь день, так что есть возможность вернуться.

просмотров: 33