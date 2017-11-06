Фестиваль ​METAL ATTACK​ в Барнауле

На несколько часов Барнаул стал столицей сибирской метал-музыки. В этот вечер со сцены гремели самые мощные хиты зарубежного метала и авторские композиции музыкантов из Томска, Новосибирска и Барнаула.



Больше четырех часов в клубе царил настоящий ад. Звуки перегруза на электрогитарах в сочетании со scream-вокалом и гроулингом вызвали дикий восторг у поклонников black-, death- и thrash Metal. На каждую композицию неистовые фанаты откликались бешеным рёвом, трясли головами и слэмились. "Звуки будто из преисподней!", - говорил ведущий.

Фестиваль прошел в лучших традициях мирового метала.

Текст и фото: Лидия Желтова.

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