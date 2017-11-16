В Барнауле открылась персональная выставка Валерия Октября

Известный барнаульский художник Валерий Октябрь открыл в Барнауле персональную выставку.

Это уже вторая за год выставка художника. Еще одна прошла в арт-галерее Щетининых в апреле. Обе они посвящены юбилею Валерия Октября.

Экспозиция "Узел жизни, в котором мы узнаны и развязаны для бытия..." состоит из более чем 170 работ Валерия Эриковича и представляет собой разные жанры: пейзаж, композицию и портрет. Источником вдохновения для художника послужили путешествия по Горному Алтаю, странам Европы и Ближнего Востока.

Каждая картина, как отметили гости выставки, показывает бережное отношение художника к жизни, к запечатленному на холсте моменту, а насыщенные краски и выразительные образы заставляют задуматься о вечном. Неспроста экспозиция получила по-философски глубокое название.

Поздравить художника пришли родственники и коллеги. Приятной неожиданностью для Валерия Эриковича стало вручение серебряной медали, которой он был награжден из рук председателя "Союза художников России" на Алтае Дмитрия Петренко.

Текст и фото: Александра Фоменко.

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