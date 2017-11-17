​Легендарная группа "Дубовая роща" дала концерт в Барнауле

В Барнауле прошел концерт арт-группы "Дубовая роща № 6/17 ХО". Друзей, поклонников и сочувствующих "дубовики" встречали хлебом-солью.

Программа концерта состояла из двух отделений. В первом гости услышали любимые песни со старого альбома "DEMO собачье", а во втором музыканты презентовали новый альбом, релиз которого намечен на следующую неделю. Он называется "Крупнейший за Уралом" Петтинг-центр".



Фото: Инна Евтушевская.

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