10 готовых идей. Куда сходить с ребенком в Барнауле в дни школьных каникул

Стартовала неделя школьных каникул. Если отправить ребенка на деревню дедушке не получается, ничего страшного - у нас есть несколько идей, где можно провести время с пользой, а кое-где и с безудержным весельем.

Фотосессия с добрыми псами



4 ноября маленькие и взрослые горожане могут принять участие в традиционной фотосессии "Добрый пёс". Это день общения человека и собаки, итогом которого становится вполне ощутимая помощь для больного ребёнка. Любой желающий может в этот день подойти к четвероногой фотомодели, познакомиться и сфотографироваться на память за символическую. Все собранные средства пойдут на лечение Насти Таировой. Подробности здесь.

Место: парк "Арлекино", 12:00-15:00

Цена: 100 рублей.

Прогулки по старому Барнаулу

В выходные музей "Мир камня" организует экскурсии по старому Барнаулу. 4 октября экскурсанты отправятся на Барнаульский сереброплавильный завод. Это возможность прикоснуться к вековым стенам и услышать увлекательный рассказ о заводе, с которого начиналась история города. 5 октября детей и взрослых приглашают на экскурсию "Барнаул демидовский" по улицам Ползунова и Пушкина. Тут расскажут о Демидовской площади и площади Свободы. Каждое здание в окрестностях буквально дышит историей и хранит много удивительных фактов.

Место и время: "Мир камня", 15:30

Цена: 50-100 рублей.

Парк роботов

В Барнауле открылась масштабная интерактивная выставка робототехники и технологий. Полсотни разных роботов со всех уголков света собрали в одном месте. Самое главное со всеми можно поиграть.



В зонах виртуальной реальности гости водят автомобиль, танцуют, плавают с акулами, играют в футбол или катаются на лыжах. Для тех, кто любит сам что-то создавать, организована творческая зона, здесь рисуют, в том числе, 3D-ручками. Объемный шедевр можно забрать домой. Желающие могут покататься на сигвеях или устроить бой на танковом полигоне.

Взрослые оценят R2-D2 из "Звёздных войн", а малыши будут в восторге от робота Плео (детёныша динозавра, которого можно укладывать спать, кормить, и даже лечить) и AIBO (умной собачки, которая угадывает настроение, играет с косточкой и ластится). Выставку не получится быстро обойти: чтобы все посмотреть и попробовать, потребуется несколько часов. Благо, билет действует весь день, так что есть возможность вернуться.

Фото и видео.

Место и время: ТРЦ «Галактика», без выходных с 10:00 до 22:00.

Цена: 390-590 рублей.

Шоу дельфинов

Московский передвижной дельфинарий с представлением «Тайна семи морей». В программе: дельфин афалина, две белухи и два морских котика. Морские животные рисуют, танцуют, поют, играют в мяч и синхронно плавают. Продолжительность представления 45-50 минут. После каждого представления можно сйотографироваться с артистами.

Видео

Место и время: ТРЦ "Арена", со среды по воскресенье в 18:00, в выходные ещё в 12:00 и 15:00.

Цена: 500-800 рублей. Детям до 3 лет бесплатно, при предъявлении документа, удостоверяющего возраст ребенка.

Планеты и звёзды

В планетарии юным посетителям расскажут, откуда взялись планеты, как вымерли динозавры и как работает "Байконур", покажут Солнце и Луну во всей красе. Посмотреть разные мультимедийные полнокупольные шоу можно в любой день. В дни школьных каникул есть дополнительные сеансы.

Полное расписание программ смотрите здесь.

Место: планетарий

Цена: 80-100 рублей

Приключения героев на сцене

4 ноября в 12:00 в МТА покажут интеративную сказку для самых маленьких «Мы лепили колобок». Его создал мастер сцены театр Анатолий Кошкарёв. Артисты театра вместе со зрителями слепят колобок, испекут в печи, а как зарумянится – отправят его в путешествие по лесным тропинкам. Колобок вернётся из странствий и расскажет много интересного.

5 ноября в 12:00 в МТА покажут музыкальную сказку-игру "Остров сокровищ". Это спектакль, в котором играют не только артисты, но и зрители. Команда отважных моряков под предводительством капитана Смоллетта отправляется в опасное путешествие к Острову сокровищ, где зарыт клад пирата Флинта. Героям потребуется смекалка и взаимовыручка юных зрителей.

Смотрите расписание всех спектаклей на неделю в календаре Афиши.

Самые красивые кошки

6 ноября Московский театр кошек Владимира Куклачева представляет новый спектакль, в котором задействованы 35 пушистых красавцев и красавиц. Это история, в которой о своих необыкновенных приключениях на пути к исполнению мечты о прекрасном саде цветов человеческим языком расскажет главный герой Волшебный кот (артист театра кот Буслай) и его друг (Владимир Куклачев). Спектакль ненавязчиво поучает малышей, как важно найти и не потерять верного друга, и вместе преодолеть все трудности на пути к светлой мечте.

Место и время: театр музкомедии, 12:00

Цена: 600-1500 рублей. Детей до 3 лет, которые будут сидеть на руках у родителей, можно проводить бесплатно

Мир ультрафиолета

В Барнауле работает необычная выставка исчезающих картин "Мир ультрафиолета". При дневном свете и обычном комнатном освещении посетители выставки видят пустые полотна, либо отдельную часть сюжета. Свет "проявляет" самые разные изображения - от портретов знаменитых личностей до известных мировых памятников архитектуры и животных. Несколько картин посвящено достопримечательностям Барнаула. На выставке можно посмотреть на цвета и свечение, которые невозможно увидеть в природе. В экспозиции 48 работ.



Место: музей "Город". Вторник, среда, пятница, субботу с 10:00 до 18:00. В четверг с 11:00 до 19:00. Выходные дни: понедельник, воскресенье. Касса музея работает до 17:30

Цена: 100-200 рублей.

Космическая экскурсия

Музей "Мир камня" организует однодневную экскурсию в село Полковниково, на родину знаменитого космонавта Германа Титова. Это поездка для всех, кто увлечен космосом либо однажды мечтал стать космонавтом, интересуется геологическими и физическими явлениями, происходящими за пределами нашей планеты.

Экскурсанты посетят мемориальный музей Г.С. Титова. Там расскажут не только об известном космонавте, прославившем край, но и о развитии космонавтики в целом. В дороге экскурсантов ждет увлекательный рассказ гида, просмотр познавательных фильмов и демонстрация космических экспонатов музея «Мир камня». В конце поездки все смогут принять участие в призовой викторине.



Место: "Мир камня", 10:00. Предварительно записаться на экскурсию нужно по телефону 69-14-80.

Цена: 750 рублей.

Кинопоход

В кино на этой неделе идет фееричный мультик "Мы - монстры". По воле могущественного Дракулы вся семейка Уишбоун сталкивается с проблемами: мама превращается в вампира, папа - в Франкенштейна, а их дети - в мумию и оборотня. Теперь они должны сплотиться, чтобы победить повелителя тьмы и снова стать не только людьми, но и дружной семьей.

Школьники постарше оценят отечественную картину "Последний богатырь" про обычного парня Ивана, который по воле случая переносится из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье. В этом параллельном мире живут герои русских сказок, а спорные вопросы решаются битвой на богатырских мечах. Неожиданно Иван оказывается в самом центре борьбы светлых и темных сил.

Место: все кинотеатры города

Цена: 120-250 рублей.