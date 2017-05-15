​5 фильмов, которые можно посмотреть в День семьи​

15 мая во всем мире отмечают Международный день семей. Этот праздник можно замечательно провести в ресторане, в парке или на природе. Но "Афиша.Алтапресс" советует поддержать действительно семейную традицию: домашний ужин и хорошее кино. Предлагаем пять фильмов о настоящих семьях: дети, собаки, проблемы, кредиты… В одной из этих картин вы точно себя узнаете.

Семейка Аддамс



Фильм 1991 года о большой и дружной семье Аддамс. Выглядят герои картины довольно жутко, одеты во всё черное, живут в мрачном доме с не менее жуткими предметами мебели, а их родственники - всевозможные монстры, ведьмы и убийцы. Не смотря на всё, эту семейку можно заслужено назвать самой дружной и жизнерадостной. У них стоит поучиться семейным взаимоотношениям.

Марли и я





Американская комедия о молодой семье, которая решила завести сначала собаку, а потом детей. Интересное повествование о том, что собака - член семьи, которому тоже важна любовь и забота.

Журналист и его жена заводят собаку Марли, которая теперь принимает активное участие во всех их жизненных ситуациях. Основным заработком семьи становится колонка в газете "о самой ужасной собаке", о которой вскоре узнает весь город. Для главных героев Марли - это переход от обычной взрослой совместной жизни к ответственной семейной, с детьми. Именно собака оказалась тем связующим звеном, которое соединяло всю семью.

Режиссёр: Дэвид Френкель. 2009 год.



Мы - Миллеры





Трейлер гласит, что вас ждёт "беспредельный отрыв для всей семьи", но есть ограничение для просмотра 16+. Типично американская комедия, наполненная черным юмором, идеально подойдет для тех, кто любит смеяться два часа без перерыва. В фильме показывают ненастоящую семью, но то, как герои её изображают, заслуживает внимания: поддержка друг друга, шутки над "соседями" и увлекательное совместное путешествие.

Режиссёр: Роусон Маршалл Тёрбер. 2013 год.

Странная жизнь Тимоти Грина





Сказочное семейное фэнтези от компании Disney. Здесь есть всё для приятного просмотра: профессиональные актёры, хорошая музыка, красивые съемки на природе. Фильм из серии картин, заставляющих поверить в чудо и почувствовать значимость каждого члена семьи.

У семейной пары Джеймса и Синтии Грин, которая не могла завести детей, чудесным образом появляется ребенок. Но он на самом деле не тот, кем кажется на первый взгляд: у мальчика на ногах растут листья... Неожиданное появление ребенка вызывает подозрение окружающих, и Грины вынуждены доказывать всем, что они настоящая семья.

Режиссёр: Питер Хеджес. 2012 год.

Семьянин





Джек Кэмпбелл, которого играет Николас Кейдж, президент крупной инвестиционной компании, катается на роскошном автомобиле, живёт один в огромной квартире и ни в чём себе не отказывает. Но после одного разговора с незнакомцем о своём прошлом всё волшебным образом меняется. Утром следующего дня Джек просыпается в чужой квартире, со своей бывшей девушкой и их двумя детьми - теперь он примерный семьянин и вынужден с этим смириться. Этот непростой выбор между роскошной жизнью холостяка и тихой семейной жизнью заставляет задуматься о вечных ценностях.

Режиссёр: Барри Зонненфельд. 2000 год.

Диана Борисова.