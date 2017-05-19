5 сериалов этого лета, которые нельзя пропустить

Этим летом сериаломанов ждет продолжение нескольких культовых сериалов и премьеры новых. "Афиша.Алтапресс" собрала пять многосерийных историй, обязательных к просмотру.

Игра Престолов

Предпоследний сезон бестселлера от HBO состоит из семи эпизодов, вместо обычных десяти. Помимо полюбившегося зрителю актерского состава, в сериале дебютирует популярный британский певец Эд Ширан, а также хэви-метал исполнитель Brent Hinds и члены группы Bastille. Также стоит ждать возвращения в сагу Бенджена Старка — персонажа из первого сезона, который проводил Джона Сноу до Стены и все это время считался мертвым. Сами актеры признаются, что в новом сезоне события в Вестеросе удивят и озадачат зрителей.

Дата выхода — 16 июля.

Двойка

Создатель "Прослушки" и бывший полицейский репортер Дэвид Саймон объединился с автором детективных романов Джорджем Пелеканосом и снял драму для канала HBO. "Двойка" рассказывает о порноиндустрии в Нью-Йорке 1970-х годов. Главную роль, а точнее даже две, исполнил Джеймс Франко — он играет братьев-близнецов Винсента и Фрэнка Мартино, которые заправляют всей порноиндустрией в Нью- Йорке.

Компанию Франко составит Мэгги Джилленхол. Кстати, один из эпизодов в сериале поставила Мишель Макларен. В списке ее работ успешные сериалы последних лет - "Игра престолов", "Во все тяжкие" и "Мир Дикого Запада".

Дата выхода — лето этого года.

Защитники





Очередной совместный проект Marvel и Netflix, который расскажет о городских героях, защищающих Нью-Йорк пока Мстители спасают весь остальной мир. "Защитники" — это объединение в одну команду четырех супергероев Нью-Йорка, которые ранее уже получили по сольному сериалу от Netflix. Мэтт Мердок (Чарли Кокс) известный как Сорвиголова — слепой адвокат; Джессика Джонс (Кристен Риттер) — бывшая супергероиня; Люк Кейдж (Майк Колтер) — наемник со сверхвыносливостью; мастер боевых единоборств Дэнни Рэнд (Финн Джонс) по прозвищу Железный кулак. Они объединяются для борьбы с преступностью Нью-Йорка. Герои будут пытаться найти ответ на вопрос Стика, наставника Сорвиголовы: "Думаете, вы четверо можете спасти Нью-Йорк? Вы не можете даже спасти себя!".

Все восемь серий мини-сериала будут доступны на телеканале Netflix с 18 августа.

Мгла





Телевизионная экранизация романа Стивена Кинга. Однако создатели сериала решили отойти от книжного оригинала и добавить новых персонажей. По сюжету, таинственный туман окутывает город Мэн, накрывая ужасами его обитателей. Группе героев, оказавшихся в этот момент в супермаркете, приходится вступить в неравный бой с обитающими в тумане монстрами.

Режиссер Фрэнк Дарабонт отмечает, что действие каждой серии происходит на нескольких локациях, включая церковь и торговый центр, где сотни людей прячутся от монстров. "Но мы не просто в супермаркете, - говорит режиссер. Мы видим своего лидера в этих местах. Каждый из них придумывает разные теории или убеждения о том, что происходит. В конце концов, сюжетные линии будут связываться и превращаться в конфликты".

Дата выхода — 22 июня.

Проповедник





Сверхъестественная комедийная драма основанная на популярном одноименном книжном комиксе возвращается со вторым сезоном. Проповедник из Техаса Джесси Кастер (Доминик Купер), его бывшая Тюлип (Рут Негга) и вечно пьяный ирландский вампир Кэссиди (Джо Гилган) отправляются в путешествие, чтобы в буквальном смысле найти Бога.

Второй сезон будет состоять из 13 эпизодов, а к актерскому составу присоединятся сразу 6 новых персонажей. В их числе — Ноа Тейлор ("Игра престолов"), Пип Торренс ("Звездные войны: Пробуждение силы"), Джули Энн Эмери ("Лучше звоните Солу"), получившие постоянные роли, и Малькольм Барретт ("Дорогие белые"), Рональд Гаттмэн ("Родина") и Джастин Прентис ("13 причин, почему"), которые появятся в эпизодах.

Дата выхода — 26 июня.

Надежда Будрина.