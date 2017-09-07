​​5 сериалов этой осени, которые нельзя пропустить

Осенью традиционно начинается новый телевизионный сезон. Зрителей ждут продолжения уже полюбившихся многосерийных историй и совершенно новые сериалы. Афиша.Алтапресс собрала пять новых сериалов, которые нельзя пропустить.

"Сверхлюди" ("Нелюди")



Сериал уже идет. Во вселенную Марвел телеканал ABC добавил новую команду супергероев. Сериал о королевской семье расы Нелюдей достаточно амбициозен — его снимали на IMAX-камеры, а первые серии показывали в кинотеатрах. Главные герои — королевская семья, которая сбежала из родного летающего города и нашла убежище на Гавайях. Кроме новых персонажей, можно посмотреть на Ивана Реона (Рамси Болтон из "Игры Престолов" и Саймон из "Отбросов") который снова играет злодея-узурпатора. Нелюди, кстати уже появлялись на ТВ — в еще одном марвеловском сериале "Агенты Щ.И.Т.".





"Звездный путь: Дискавери"

С 24 сентября. Действие сериала разворачивается в оригинальной вселенной, но он никак не связан с фильмами Джей Джей Абрамса. Члены экипажа корабля "Дискавери", названного в честь настоящего американского шаттла, отправляются изучать глубокий космос за 10 лет до событий оригинального сериала. Главная героиня — Номер Один, сводная сестра Спока. Продюсером фильма выступил Брайан Фуллер, который уже продюсировал "Звездный путь: Вояджер" и "Звездный путь: Глубокий космос 9".





"Охотник за разумом"

С 13 октября. Новый сериал от Netflix — экранизация бестселлера Джона Дугласа, который в своей книге "Mind Hunter: Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit", рассказывает о 25-летнем опыте работы в ФБР. Действие сериала происходит в 1979 году, два спецагента общаются с убийцами и маньяками, пытаются выяснить, как работает их мозг, чтобы раскрывать преступления. Главные герои — звезда Бродвея Джонатан Грофф ("Лузеры", "Гамильтон") и Холт МакКэллани ("Чудо на Гудзоне"), а среди режиссеров — Дэвид Финчер. Сериал выйдет на экраны 13 октября.





"Маленький Шелдон"

С 25 сентября. Вместе со стартом 11 сезона популярной "Теории большого взрыва" на экраны выходит спин-офф о жизни маленького Шелдона Купера. Юный гений все так же влипает в истории и вызывает умиление, пытаясь выговорить сложные слова и термины. За качество сериала можно быть спокойным: в продюсерах Джон Фавро (Хэппи из "Железного Человека"), Чак Лорри (тот, что снял "Теорию большого взрыва") и взрослый Шелдон — Джим Парсонс. Парсонс, кстати, закадровым голосом озвучивает сериал от своего взрослого героя.





"Каратель"

С 10 октября. В ноябре выходит еще один проект от Marvel и Netflix — сольный сериал о Фрэнке Касле (Джо Бернтал), мстителе из Нью-Йорка. Впервые он появился на экране как помощник Сорвиголовы во втором сезоне одноименного сериала. В сольнике Каратель продолжает мстить за свою убитую семью и бороться с преступностью. Антагонистом будет очаровательный Бен Барнс ("Дориан Грей", "Хроники Нарнии"), также в сериале появится известная по "Сорвиголове" подруга Мэтта Мердока Карен Пейдж — Дебора Энн Уолл.



Надежда Будрина.